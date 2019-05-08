Безопасность 9 мая обеспечат около двух тысяч полицейских

В связи с мероприятиями в честь 9 мая, которые состоятся в столице и в стране, полиция усилит меры по обеспечению общественного порядка и надзору за дорожным движением.

По данным полиции, завтра, 9 мая, в столице будут дежурить сотрудники патрульной службы, которые будут управлять дорожным движением и перенаправлять транспорт во время проведения мероприятий.



В связи с этим, Генеральный инспекторат полиции призывает водителей к соблюдению установленных ограничений, и воспользоваться услугами общественного транспорта.

ГИП отмечает, что во время мероприятий в столице будет ограничено движение общественного и частного транспорта по ряду столичных улиц.

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