Отцу-одиночке из столичного пригорода грозит штраф за незаконное хранение оружия

Отца-одиночку из столичного пригорода оштрафовали за незаконное хранение оружия. Штраф в 500 леев ему выписали после того, как наша съемочная группа во время работы над другим репортажем, заметила во дворе детей, играющих с пневматическим пистолетом.

Старшему мальчику шесть лет, младшему четыре. Мать давно ушла из семьи, отец работает на стройке в Кишиневе, и дети надолго остаются без присмотра.

Ситуация привлекла внимание детского омбудсмена и муниципального управления по защите прав ребенка. В ближайшее время специальная комиссия решит, как помочь этой семье.