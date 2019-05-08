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Отцу-одиночке из столичного пригорода грозит штраф за незаконное хранение оружия
// фото: publika.md
14:38, 08 May 2019
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Отца-одиночку из столичного пригорода оштрафовали за незаконное хранение оружия. Штраф в 500 леев ему выписали после того, как наша съемочная группа во время работы над другим репортажем, заметила во дворе детей, играющих с пневматическим пистолетом.

Старшему мальчику шесть лет, младшему четыре. Мать давно ушла из семьи, отец работает на стройке в Кишиневе, и дети надолго остаются без присмотра.

Ситуация привлекла внимание детского омбудсмена и муниципального управления по защите прав ребенка. В ближайшее время специальная комиссия решит, как помочь этой семье.




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