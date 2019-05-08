Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в США

Украинский певец Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе. Об этом он сообщил в Instagram.

"Я забываю ценить каждый момент своей жизни. Сегодня, находясь на грани, я понял как это важно", — написал певец и прикрепил фото разбитого автомобиля.

Артист призвал своих поклонников быть внимательнее на дорогах и всегда пристегиваться. По словам Барских, с ним все хорошо, однако он извлек урок из случившегося, передает РИА Новости.

Макс Бортник (Барских) — украинский певец и композитор. Он прославился благодаря таким песням, как "Берега", "Неземная" и "Туманы". Сейчас артист находится в США. Он планирует дать концерт в Калифорнии.