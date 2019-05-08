Велосипедист потерялся в Тибете и неделю ел траву

Мужчина заблудился в пустынной части малонаселенного плато и ему пришлось есть коренья и "отбиваться" от волков.

Китайский велосипедист заблудился на высокогорном плато в Тибете, столкнулся там с волками и ел траву с кореньями. Об этом сообщает South China Morning Post, передает Корреспондент.

Трое велосипедистов из Китая решили пересечь пустынное плато в Тибете. Пятого марта Фэн Хао из китайского города Ханчжоу, его девушка Линь Си и знакомый Ли Чжисэнь Фэн выехали из округа Нгари. Они собирались преодолеть высокогорное плато Чангтан. Эта местность является пустынной и населена только кочевниками-скотоводами.

Спустя десять дней пути Фэн Хао объявил друзьям, что дальше отправиться один. Мужчина забрал все баллоны со сжиженным газом и 12 сухих пайков.

В начале апреля двое других велосипедистов обратились в полицию за помощью в поисках друга. Спасателям понадобилось больше двух недель, чтобы обнаружить Фэна. Велосипедист прятался в покинутом грузовике.

Оказалось, что велосипед мужчины застрял в грязи. Позже китаец встретил стаю волков, но, по его словам, все обошлось. После окончания продуктов, Хао пришлось есть траву и коренья. Медицинская помощь мужчине не понадобилась.

Кроме того, велосипедистов оштрафованы на пять тысяч юаней за путешествия в запрещенном месте. Ли Чжисэнь оплатил штраф, а двое остальных намерены обжаловать наказание в местном суде.