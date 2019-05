Опубликована первая фотография сына принца Гарри и Меган Маркл. Снимок был сделан в коттедже поместья Фрогмор, куда в апреле переехали из Кенсингтонского дворца принц и его супруга, передает ТАСС.

Сын герцога и герцогини Сассекских родился 6 мая. Имя новорожденного пока не обнародовано. По информации телеканала Sky News, ребенок, скорее всего, будет носить титул графа Дамбартона, однако официально решение пока не принято.

Сын Гарри и Меган является седьмым в очереди наследования британского трона после принца Уэльского Чарльза, своего дяди принца Уильяма и его детей: Джорджа (2013 г. р.), Шарлотты (2015) и Луи (2017), - а также после своего отца, принца Гарри.

Meghan and Harry could not hide their delight as they posed for pictures with their baby son. Meghan said: “He has the sweetest temperament, he’s really calm.” pic.twitter.com/OsW6vgRHnt