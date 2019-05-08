Семь пуль всадил наемный киллер в мелкого бизнесмена в подмосковной Балашихе. По счастливой случайности мужчина остался жив и сейчас находится в реанимации на грани жизни и смерти.
Как стало известно, покушение на убийство было совершено во вторник около 7 утра в Лесном проезде. 30-летний уроженец Молдавии Дмитрий Саров направился на парковку, чтобы перед работой прогреть свой грузовик "Газель" (мужчина занимается коммерческими перевозками мебели). Когда он подошел к машине, прозвучали выстрелы,передает МК.
— Мы с мужем выходим на работу рано утром,
— плачет супруга Дмитрия, 30-летняя Лидия.
— Но в этот раз я задержалась, потому что возилась с двумя сыновьями
— у младшего накануне был день рождения. Вдруг услышала хлопки. Старший сразу бросился к окну и предположил, что запускают петарды.
Однако на самом деле все оказалось гораздо хуже. Женщина подошла к окну на первом этаже и увидела проходящего мимо мужчину. Он был в камуфлированной одежде, на его голове красовалась черная кепка, на лицо была натянута медицинская маска, а на руках виднелись светлые перчатки. Он держал пистолет и стрелял в сторону машины Дмитрия.
— Я выскочила на улицу и стала искать мужа, — вспоминает Лидия.
— Но его нигде не было, а в машине были видны следы от пуль. Тут он вышел из соседнего подъезда. Весь в крови, и его шатало из стороны в сторону. Муж посмотрел на меня, упал и потерял сознание. Я подбежала к нему и вызвала "скорую". Вокруг все было в крови. Не понимаю!Мы — обыкновенная молодая семья. Нам никто никогда не угрожал, по крайней мере Дима об этом никогда не рассказывал.
Сыщики не смогли по горячим следам задержать злоумышленника. Пострадавший находится в реанимации и не может пока давать показания. Возможно, позже ситуация и прояснится, если мужчина останется жив.
Дмитрий приехал в Россию около 10 лет назад. Сначала работал дальнобойщиком.
Познакомился со своей будущей женой, которая трудилась в транспортной компании бухгалтером. Полгода назад он стал владельцем "Газели" и устроился в магазин, который торгует кухонной мебелью.
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|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md