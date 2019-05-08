Жена выжившего после покушения бизнесмена рассказала подробности: "Все в крови"

Семь пуль всадил наемный киллер в мелкого бизнесмена в подмосковной Балашихе. По счастливой случайности мужчина остался жив и сейчас находится в реанимации на грани жизни и смерти.

Как стало известно, покушение на убийство было совершено во вторник около 7 утра в Лесном проезде. 30-летний уроженец Молдавии Дмитрий Саров направился на парковку, чтобы перед работой прогреть свой грузовик "Газель" (мужчина занимается коммерческими перевозками мебели). Когда он подошел к машине, прозвучали выстрелы,передает МК.

— Мы с мужем выходим на работу рано утром,

— плачет супруга Дмитрия, 30-летняя Лидия.

— Но в этот раз я задержалась, потому что возилась с двумя сыновьями

— у младшего накануне был день рождения. Вдруг услышала хлопки. Старший сразу бросился к окну и предположил, что запускают петарды.

Однако на самом деле все оказалось гораздо хуже. Женщина подошла к окну на первом этаже и увидела проходящего мимо мужчину. Он был в камуфлированной одежде, на его голове красовалась черная кепка, на лицо была натянута медицинская маска, а на руках виднелись светлые перчатки. Он держал пистолет и стрелял в сторону машины Дмитрия.

— Я выскочила на улицу и стала искать мужа, — вспоминает Лидия.

— Но его нигде не было, а в машине были видны следы от пуль. Тут он вышел из соседнего подъезда. Весь в крови, и его шатало из стороны в сторону. Муж посмотрел на меня, упал и потерял сознание. Я подбежала к нему и вызвала "скорую". Вокруг все было в крови. Не понимаю!Мы — обыкновенная молодая семья. Нам никто никогда не угрожал, по крайней мере Дима об этом никогда не рассказывал.

Сыщики не смогли по горячим следам задержать злоумышленника. Пострадавший находится в реанимации и не может пока давать показания. Возможно, позже ситуация и прояснится, если мужчина останется жив.

Дмитрий приехал в Россию около 10 лет назад. Сначала работал дальнобойщиком.

Познакомился со своей будущей женой, которая трудилась в транспортной компании бухгалтером. Полгода назад он стал владельцем "Газели" и устроился в магазин, который торгует кухонной мебелью.