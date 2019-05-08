Бывшый так называемый министр иностранных дел приднестровья госпитализирован в Кишиневе

Так называемый бывший министр иностранных дел Приднестровья Владимир Ястребчак, собиравшийся улететь в Германию в служебную командировку, накануне был госпитализирован в столичную Клиническую больницу "SfântaTreime".

Информацию подтвердили врачи больницы. Они также подтвердили, что Ястребчак был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Сегодня так называемый бывший министр иностранных дел Приднестровья чувствует себя лучше и уже был выписан из больницы.

Напомним, вчера, 7 мая, пограничники не пустили Владимира Ястребчака на борт самолёта компании Lufthansa, так как во время паспортного контроля, бывший министр "едва держался на ногах".

Владимир Ястребчак в период 2008-2012 гг. был так называемым министром иностранных дел и главным переговорщиком Тирасполя на переговорах с Кишиневом, затем - советником председателя Верховного совета Приднестровья.