Друзья! Вынужден дать комментарий для СМИ. . Те, кто вынес в первые строчки новостей видео из моего Инстаграм, пытаясь, наверное «словить хайп», далеки от моего уважения и не достойны вашего внимания. Ничего, кроме любви к Украине, где живут мои близкие друзья и родственники, по которым сильно скучаю и жду с ними встречи, мой поступок не значит! . P.S.: Если все же мое желание пробежаться по цветущему полю Молдавии в сторону границы с Украиной, оказалось не совсем удачной шуткой, значит мое чувство юмора меня подвело. Возможно. Но вера в человечество - осталась! . С уважением к подписчикам, Андрей Мерзликин.