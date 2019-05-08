Мерзликин назвал шуткой видео, в котором бежит к украинской границе

Российский актер Андрей Мерзликин назвал шуткой свое видео в Instagram, в котором он якобы бежит в сторону украинской границы.

Мерзликин, которому украинские власти запретили въезд на территорию страны, 5 мая написал на своей странице в Instagram, что во время визита в Молдову пересек в поле государственную границу Украины.

Актер выложил видео, в котором он бежит по полю, и отметил, что "граница Украины на горизонте", передает РИА Новости.

"Ничего, кроме любви к Украине, где живут мои близкие друзья и родственники, по которым сильно скучаю и жду с ними встречи, мой поступок не значит!.. Если все же мое желание пробежаться по цветущему полю Молдовы в сторону границы с Украиной оказалось не совсем удачной шуткой, значит мое чувство юмора меня подвело. Возможно. Но вера в человечество - осталась", - написал актер в своем аккаунте в Instagram.

Представитель пограничной полиции Молдовы Раиса Новицки заявила, что за незаконное пересечение границы Мерзликину может грозить штраф около 2000 долларов или лишение свободы на срок до двух лет.

Как отмечало украинское пограничное ведомство, нет оснований утверждать, что актер находился именно на государственной границе.