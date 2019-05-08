Какие столичные улицы перекроют на 9 мая

Дорожное движение будет приостановлено в четверг, 9 мая, на нескольких улицах столицы в связи с мероприятиями по случаю Дня победы и Дня Европы. Генеральный инспекторат полиции сообщает, что с 09.00 движение транспорта будет приостановлено на площади Великого Национального собрания, на участке между улицами Пушкина и Бэнулеску-Бодони.

С 09.30 движение будет временно ограничено по маршруту: пр-т Штефан чел Маре, ул. Бэнулеску-Бодони, ул. Матеевич, ул. Александри, перекресток с круговым движением у Кинотеатра Гаудеамус. Движение будет временно ограничено и на участке пр-т Штефан чел Маре, ул. Измаильская, перекресток с круговым движением у Кинотеатра Гаудеамус, передает IPN.

С 07.00 до 10.00 будет приостановлено движение по ул. М. Когэлничану, на участке между улицами Армянская и Измаильская. И на ул. Тигина, на участке между улицами Букурешть и М. Когэлничану, будет ограничено движение транспорта. На ул. Льва Толстого, между улицами Измаиьская и Бухарест, так же будет ограничено движение транспорта.

По данным ГИП, в течение дня будут дежурить мобильные патрульные экипажи, которые будут руководить участниками дорожного движения и перенаправлять движение транспорта во время проведения мероприятий с целью не допущения создания пробок и опасных ситуаций на дорогах.