Суд приговорил российских футболистов Александра Кокорину и Павла Мамаева к тюрьме

Пресненский суд Москвы к среду вынес обвинительный приговор фигурантам дела о драке в центре Москвы - Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицсому.

Суд в среду приговорил Александра Кокорина к 1,5 года колонии общего режима, Мамаева - к одному году и пяти месяцам колонии общего режима, других участников драки: Кирилла Кокорина - к 1,5 года колонии, Александра Протасовицкого - к одному году и пяти месяцам колонии.

Осужденные останутся под стражей до момента вступления приговора в силу.

По словам прокурора, вину подсудимых подтвердили свидетели. Все произошло в октябре, когда футболисты отмечали десятилетие своей дружбы. После ночного клуба сначала набросились на водителя. А потом в кафе избили чиновника Минпромторга. Действия квалифицированы как "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" и "Хулиганство", передает ТАСС.