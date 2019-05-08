Пенсионер обратился к Павлу Филипу: "Большое спасибо за перерасчет пенсии"

Пенсионеры приветствуют инициативу властей по улучшению качества жизни граждан и пенсионной реформы, продвигаемой правительством. В связи с этим один из пенсионеров записал видеообращение, опубликовав его в фейсбуке, в котором поблагодарил Павла Филипа за повышение пенсии.

"Хочу поблагодарить Павла Филипа за перерасчет пенсии, которая была увеличена на 800 леев. Дай бог ему здоровья", - сказал пенсионер.

Напоминаем, что с января текущего года государство приняло решение на 10% повысить пособия для тех, чей ежемесячный доход составляет менее 1589 леев, а в апреле все пенсии проиндексировали на 5,3%. Рассчитали индексацию по новой формуле.

Таким образом, за три года работы кабмина Филипа пенсионеры стали получать на 50% больше. Все предыдущие правительства такого повышения едва добились за шестилетний срок.