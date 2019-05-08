Мадонну заставили снять паранджу в аэропорту Нью-Йорка (фото)

Певицу попросили снять "защитное" одеяние - через металлоискатели певица проходила в простой серой футболке и брюках.

На что только не идут знаменитости, чтобы остаться неузнанными в общественных местах: парики, маски, шляпы, кепки. Мадонна решила "спрятаться" основательно, появившись в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди в парандже, передает Униан.

Странная фигура в черном пуховике и брюках, голова и лицо которой были полностью покрыты платком, да еще и шествующая по терминалу в окружении охранников, вызывала у людей в аэропорту скорее опасение, нежели равнодушие, пишет Hellо.

Правда, на пограничном контроле Мадонну попросили снять "защитное" одеяние - через металлоискатели певица проходила в простой серой футболке и брюках.

Как сообщал УНИАН, Мадонна выступит на песенном конкурсе "Евровидение" в Израиле $1 млн. Во время концерта звезда исполнит две песни - популярный хит и новую композицию. Такой гонорар согласился заплатить израильско-канадско-еврейский миллиардер Сильван Адамс.