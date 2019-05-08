В Комрате началось строительство объездной дороги

В Комрате началось строительство объездной дороги. Одновременно подрядчик начал ремонт участка Порумбрей-Чимишлия. Завершить работы планируют через три года.

Комратскую объездную дорогу строят с нуля. До сих пор здесь было чистое поле. Рабочие уже вывезли более 200 тысяч кубометров грунта. Подрядчик уверяет, что до конца года будет выполнено 40% работ.

Строит дорогу турецкая компания, но 95% рабочих - местные.

"В настоящее время в строительстве задействованы 67 рабочих, а всего в проекте занято около 400 человек", - сказал представитель компании-подрядчика Ихсан Четинджевиз.

Объездная дорога будет двухполосной, а на 19-тикилометровом участке Порумбрей-Чимишлия построят четыре полосы.

"В начале трассы - для регулирования движения - будет построена разноуровневая развязка. Всего развязок предусмотрено четыре. Срок исполнения - три года, но учитывая оснащенность компании и ее желание закончить быстрее, можно уложиться и в 24 месяца", - сказал госсекретарь министерства экономики и инфраструктуры Анатолий Усатый.

Оба участка относят к дорогам национального значения.

"Эта дорога очень важна, она соединяет юг и центр республики. Это доступ в порт Джурджулешты, и на местные трассы приходится большая часть товароперевозок", - сказал министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.

Общий бюджет проекта - 59 с половиной миллионов евро. Деньги перечислили Европейский банк реконструкции и развития и Евроинвестбанк.