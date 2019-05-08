В румынском городе Сибиу пройдет саммит, приуроченный ко Дню Европы

Главы государств и правительств ЕС встретятся завтра в румынском городе Сибиу. На саммите, приуроченном ко Дню Европы, обсудят повестку Евросоюза до 24-го года. Принимает саммит президент Румынии Клаус Йоханис, так как соседняя страна председательствует в Совете ЕС.

В городе весь будут действовать особые правила безопасности. В центр будут пускать по удостоверениям личности и спецпропускам.

Прибытие европейских лидеров ожидается в полдень, вечером главы Европеского совета и Еврокомиссии и президент Румынии дадут совместную пресс-конференцию. Завершится саммит концертом под открытым небом.