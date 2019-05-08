Илан Шор просит у столичной мэрии разрешения на ремонт всех подземных переходов на Ботанике. Сделать их он обещает такими, каким стал переход вблизи аэропорта. Открыли его накануне вечером.
В городке аэропорта происходит замечательное событие. В этом переходе сделали капитальный ремонт.
За два месяца в переходе восстановили дренажную систему и освещение, покрасили стены, установили камеры наблюдения. Лестницы оборудовали пандусами для колясок. У входов поставили скамейки и посадили цветы. Обошлись работы в полтора миллиона леев. Расходы покрыла компания, управляющая аэропортом. Местные жители перемены оценили.
"Было грязно, темно, страшно было заходить. Теперь очень красиво".
"Это очень нужный переход, эту улицу трудно переходить, здесь очень интенсивное движение. Вы просили, мы откликнулись и полностью перестроили этот переход", - сказал члена совета компании, управляющей аэропортом Петру Жардан.
Это в компании называют только началом.
Исполняющий обязанности мэра столицы Руслан Кодряну заявил, что пока официального запроса не получил. Он напомнил, что проект ремонта переходов муниципальные власти уже подготовили, а расходы заложены в городском бюджете.
Комментарии
- Пенсионер обратился к Павлу Филипу: "Большое спасибо за перерасчет пенсии"
- Какие столичные улицы перекроют на 9 мая
- Безопасность 9 мая обеспечат около двух тысяч полицейских
- Бюджетников ждут новые мини-каникулы с 9 по 12 мая
- Село Фештелица получило статус энергоэффективного населенного пункта
- С 2020 года Молдова войдет в состав Исполнительного совета ЮНИСЕФ
- Заслуженному артисту Молдовы Штефану Петраке исполняется 70 лет
- К 9 мая ветераны Второй мировой войны получат по 10 тысяч леев
- Приостановлен ремонт столичной улицы Ион Крянгэ из-за нехватки средств
- Восемь миллионов леев выделили на восстановление бывшей профшколы в селе Тараклия
- В аэропорту Мьянмы разбился пассажирский самолет
- Вблизи кишиневского аэропорта открыли отреставрированный подземный переход
- В румынском городе Сибиу пройдет саммит, приуроченный ко Дню Европы
- ДТП в районе Южного автовокзала: два человека госпитализированы
- В Комрате началось строительство объездной дороги
- Майя Санду выступает против георгиевской ленты
- Назван способ защиты от разрушения зубов
- Бывшего так называемого министра иностранных дел Приднестровья увезли из столичного аэропорта в состоянии сильного алкогольного опьянения. ВИДЕО
- Трагедия в Ниспоренах: 12-летний мальчик убил 59-летнего мужчину монтажной лопаткой
- В Подмосковье наемный киллер всадил семь пуль в уроженца Молдовы
- В Молдове трое маленьких детей живут практически одни: мать бросила, а отец на заработках
- Над Румынией нависли апокалиптические облака. ФОТО
- Игорь Додон рассказал, кто станет новым премьер-министром
- Гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака: Рака ждет сюрприз, а Скорпиона — встряска
- Появилось видео с места гибели резидентов Stand Up
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Исключительно плодотворный рабочий день. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Будьте осторожны с электроприборами.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День будет отмечен высокой активностью. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. В голову придут плодотворные идеи.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День будет отмечен высокой активностью. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Мечты должны соответствовать реальности. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Уделите больше внимания детям.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День будет отмечен высокой активностью. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Не будьте неблагодарными.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Вероятна новая романтическая связь.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. День пройдет эффективно, если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих физическую нагрузку. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День будет отмечен высокой активностью. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Но не принимайте все так близко к сердцу.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md