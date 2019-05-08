Вблизи кишиневского аэропорта открыли отреставрированный подземный переход

Илан Шор просит у столичной мэрии разрешения на ремонт всех подземных переходов на Ботанике. Сделать их он обещает такими, каким стал переход вблизи аэропорта. Открыли его накануне вечером.

В городке аэропорта происходит замечательное событие. В этом переходе сделали капитальный ремонт.

За два месяца в переходе восстановили дренажную систему и освещение, покрасили стены, установили камеры наблюдения. Лестницы оборудовали пандусами для колясок. У входов поставили скамейки и посадили цветы. Обошлись работы в полтора миллиона леев. Расходы покрыла компания, управляющая аэропортом. Местные жители перемены оценили.

"Было грязно, темно, страшно было заходить. Теперь очень красиво".

"Это очень нужный переход, эту улицу трудно переходить, здесь очень интенсивное движение. Вы просили, мы откликнулись и полностью перестроили этот переход", - сказал члена совета компании, управляющей аэропортом Петру Жардан.

Это в компании называют только началом.

Исполняющий обязанности мэра столицы Руслан Кодряну заявил, что пока официального запроса не получил. Он напомнил, что проект ремонта переходов муниципальные власти уже подготовили, а расходы заложены в городском бюджете.