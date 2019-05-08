Громкое убийство в Ниспоренах: что говорят родственники и соседи 12-летнего подозреваемого

12-летнего мальчика из Ниспорен подозревают в убийстве 59-летнего мужчины. Трагедия произошла 6 мая около полуночи.

По данным полиции, тело мужчины нашел сосед посреди улицы. Первая версия о том, что мужчина стал жертвой ДТП не подтвердилась. Выяснилось, что он был убит ударом по голове. В преступлении сознался 12-летний мальчик.

Родители ребенка находятся за границей на заработках. О мальчике заботится старший брат. Молодой человек рассказал, что в ночь трагедии он поздно вернулся домой, и младший брат ничего не сказал ему о случившемся.

"Для меня это был шок. Я слишком поздно узнал об этом. Мы никак не ожидали, что он способен на такое, он очень спокойный ребенок. Я заботился о нем и всячески оберегал", - сказал брат подозреваемого Дмитрий Фугару.

Молодой человек рассказал, что мужчина часто угрожал его брату, но он не думал, что мальчик сможет убить его.

Соседи говорят, что подросток ведет себя прилично, а погибший постоянно унижал его.

"Каждый раз, когда мужчина проходил, он говорил ребенку всякие гадости. Но мальчик был спокойный и не обращал внимания".

"Когда я узнала о случившемся, у меня был шок. Мне не верится, что он действительно это сделал. Он очень спокойный мальчик, никогда не слышала о нем ничего плохого"

Полиция расследует дело.