Google применил технологию распознавания лиц для "умного" дома

Функция идентификации лиц будет работать без выхода в интернет и не поставит под угрозу частную жизнь пользователей, утверждает вице-президент подразделения компании.

Американская корпорация Google, входящая в состав конгломерата Alphabet Inc., одной из первых совместила смарт-дисплей для "умного" дома со встроенной видеокамерой, которая оснащена системой распознавания лиц, передает Корреспондент.

Презентация новинки Nest Hub Max прошла на ежегодной конференции для разработчиков сервисов Google I/O, открывшейся во вторник, 7 мая, в Маунтин-Вью (штат Калифорния).

Сенсорный экран диаметром 25,4 сантиметра сначала поступит в продажу в США, Канаде, Великобритании и будет стоить около 229 долларов (порядка 204 евро).

Как отмечает агентство dpa, модернизация устройства грозит навлечь на себя критику сторонников защиты частной информации.

Между тем вице-президент аппаратного подразделения корпорации Рик Остерлох уверяет, что функция идентификации лиц будет работать автономно и не потребует подключения к интернету.