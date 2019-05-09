В Турции из моря выловили полторы тонны марихуаны

Наркодиллеры перегрузили "товаром" лодку, из-за чего она затонула, а пакеты с наркотиками оказались в воде.

Вблизи турецкого курортного городка Айванлик на побережье Эгейского моря, турецкая жандармерия и береговая охрана достали из воды 1 551 кг марихуаны. Об этом в среду, 8 мая, сообщает Milliyet.

"Марихуану, упакованную в вакуумные мешки, переправляли деревянной лодкой шесть человек. Из-за перегрузки лодка затонула", - сообщили правоохранители, передает Корреспондент.

После затопления лодки мешки попали в море, откуда их достали правоохранители. О подозрительных пакетах им сообщили местные жители.

Шесть человек, которые переправляли груз, были задержаны, пятеро из них находятся под арестом.