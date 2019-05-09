На Филиппинах нашли крепость возрастом 5 000 лет

На вершине холма обнаружили укрепления и множество артефактов.

Археологи из Университета Филиппин при раскопках в городке Алубиджиде обнаружили древние артефакты, датируемые примерно 3000 годом до н. э, сообщает Archaeology News Network.

Оружие и предметы быта были найдены на вершине холма, который в древности служил естественным оборонительным укреплением. С него открывается 360-градусный обзор местности. Этим пользовались древние жители, передает Моя Планета.

Специалисты раскопали остатки здания и коммуникаций, включая своего рода водонапорную башню. Также было обнаружено большое количество инструментов и оружия из обсидиана — застывшего вулканического стекла.

Ученым удалось обнаружить и остатки крепостных стен, которые были возведены из известняка. Руины залегают на глубине всего около 1 м.