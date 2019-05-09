В США девятилетнему мальчику предъявили обвинения в убийстве матери. Об этом 8 мая сообщило агентство Associated Press.
По его данным, тело обнаружили в их доме рано утром в понедельник, 6 мая, в городке Фон Ривер, штат Мичиган. Ребенку также предъявили обвинение в использовании огнестрельного оружия. Как отмечает AP, это была винтовка.
Уточняется, что мальчика отправили на психиатрическую экспертизу в специальное учреждение для несовершеннолетних. Детали самого преступления пока не раскрываются, передает IZ.
Выяснилось, что обвиняемый ранее проявлял сомнительное поведение. Он угрожал зарезать восьмилетнюю девочку. Несмотря на то, что об этом было известно директору местной начальной школы, никаких действий не последовало.
"Он сказал ей, что хочет взять нож и зарезать ее, а потом смотреть, как она умирает, и смотреть, как плачет ее мать", — рассказала мать девочки, в адрес которой поступали угрозы.
В марте прошлого года сообщалось, что в США 9-летний мальчик застрелил сестру из-за видеоигры.
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