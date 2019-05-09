Молдова отмечает сегодня 74-ую годовщину окончания Второй мировой войны и День Европы

Молдова отмечает сегодня 74-ую годовщину окончания Второй мировой войны и День Европы.

Праздничные мероприятия традиционно начнутся на мемориале "Вечность" с возложения цветов. Затем в сквере Кафедрального собора Демократическая партия организует концерт. Начнется он в девять часов утра. Откроют его президентский оркестр и духовой оркестр Министерства внутренних дел. Ветеранов войны будет встречать почетный караул. Кроме того, им вручат голубей, которых они выпустят в небо в знак мира.

Также в сквере установят полевую кухню, а жителей и гостей столицы угостят солдатской кашей.

В концерте примут участие 300 детей. Для них в сквере организовали игровую площадку, где пройдет флешмоб по рисованию.

На сцену также поднимутся Джета Бурлаку, Дойна Сулак, Мария Цонина, Виталий Мачунский и группа "BrioSonores". Завершит концерт капелла "Дойна". С 2017 года 9-ого мая Молдова отмечает и День победы, и День Европы.