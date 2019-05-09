Спустя 20 лет после закрытия детский сад на Старой почте вновь откроет свои двери

Спустя 20 лет после закрытия 28-ой детский сад на Старой почте вновь откроет свои двери. Столичная мэрия взяла дошкольное заведение под свое ведомство. До этого некий предприниматель намеревался построить на его месте многоэтажку. А теперь детский сад отремонтируют.

"Мы писали запросы во все учреждения. Сад был на балансе Института физкультуры и спорта. В этом году вряд ли, но в следующем сад уже будет работать. Вложить придется свыше 20 миллионов леев", - сказал и.о. мэра Кишинева Руслан Кодряну.

Сейчас на Старой почте действует всего семь детсадов. Этого количества недостаточно.

"По всему сектору в детский сад хотят отдать около трех тысяч детей, а в этом микрорайоне - около 700. 28-ой детский сад нашему городу просто необходим", - отметил глава управления образования, Рышкановка Андрей Пэвэлой.

Здание придется отремонтировать капитально. Зато потом в этом детском саду откроют 12 групп. Новость обрадовала жителей Старой почты.

"Многие дети пойдут в этот сад. Будет больше мест, не придется стоять три года в очереди".

"Это будет очень хорошо, потому что в этом районе очень мало детских садов".

Это уже восьмое дошкольное заведение, которое перешло в ведомство столичной мэрии. Семь из них отремонтируют и откроют уже в этом году.