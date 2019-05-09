Ремонт трассы Хынчешты-Лэпушна-Леушены планируют завершить до конца осени

Ремонт трассы Хынчешты-Лэпушна-Леушены намерены завершить до конца осени. Если же подрядчик не успеет в срок, контракт будет расторгнут. Об этом заявил министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич, который побывал на месте работ с инспекцией. Он отметил, что власти поставили жесткие условия, поскольку ремонт тянется уже много лет.

- Через полтора месяца граждане смогут пользоваться этим мостом?

- Да, мы успеем заасфальтировать его.

Ремонт трассы протяженностью 37 километров начался еще в 2014 году. Работы должны были завершить в 2016, однако они продолжаются до сих пор. Больше всего недовольны водители.

"Ежедневно ездим по этой дороге, очень трудно. Должны были закончить еще в 2016 году"

- И так уже несколько лет.

- Что вы об этом думаете?

- Это просто ужасно! Слишком долго делают.

Тендер на проведение работ выиграла компания из Азербайджана.

Сейчас фирма оплачивает пеню за каждый день задержки.

"Это контракт самой высокой степени риска. Здесь требуется специальный контроль, потому что выполнено менее 50% объема работ", - сказал госсекретарь Министерства экономики и инфраструктуры Анатолий Усатый.

В случае расторжения контракта, подрядчик должен будет вернуть 15% стоимости контракта.

"Мы их предупредили, что больше не потерпим опозданий, они и так слишком затянули сроки. Если прогресса не будет, расторгнем контракт. Но пока вижу, что подрядчик взялся за работу, направил рабочих на участок", - добавил министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.

Стоимость контракта - 19 миллионов евро. Средства в виде кредита выделил Европейский банк реконструкции и развития.

В 2018 году Министерство экономики и инфраструктуры расторгло семь контрактов с зарубежными фирмами, которые не выполнили обязательств.