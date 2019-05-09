Подросток из села Морений Ной Унгенского района, которого пару дней назад ударило током, рискует остаться без руки. Из Института матери и ребенка его перевели в детскую больницу имени Эмилиана Коцаги. Он по-прежнему в тяжелом состоянии.
По словам врачей, скорее всего подростку ампутируют правую руку. Ему уже сделали одну операцию.
Напомним, несколько дней назад мальчик взобрался на трансформаторную будку во дворе гимназии и взялся за оголенные провода. Полиция выяснила, что он был пьян.
По словам директора гимназии, трансформаторная будка осталась во дворе гимназии еще с советских времен. Он говорит, что не раз просил поставщика огородить ее или перенести в другое место, но безрезультатно.
По закону, подобные объекты должны быть огорожены забором. Получить комментарий поставщика электроэнергии не удалось.
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|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md