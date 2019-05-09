Врачи хотят ампутировать руку подростку из Унгенского района, которого ударило током

Подросток из села Морений Ной Унгенского района, которого пару дней назад ударило током, рискует остаться без руки. Из Института матери и ребенка его перевели в детскую больницу имени Эмилиана Коцаги. Он по-прежнему в тяжелом состоянии.

По словам врачей, скорее всего подростку ампутируют правую руку. Ему уже сделали одну операцию.

Напомним, несколько дней назад мальчик взобрался на трансформаторную будку во дворе гимназии и взялся за оголенные провода. Полиция выяснила, что он был пьян.

По словам директора гимназии, трансформаторная будка осталась во дворе гимназии еще с советских времен. Он говорит, что не раз просил поставщика огородить ее или перенести в другое место, но безрезультатно.

По закону, подобные объекты должны быть огорожены забором. Получить комментарий поставщика электроэнергии не удалось.