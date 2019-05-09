Супруги из Оргеева выпекают хлеб по старинным рецептам

Выпекают хлеб из цельной муки по старинным рецептам. Супруги Глоба из Оргеева занялись выпеканием хлеба два года назад. Сначала работали дома, а затем открыли небольшую пекарню. Теперь ежедневно они выпекают более 60 буханок. Всю работу делают вручную, только для замеса теста используют машину.

"Мы выбрали хлеб, потому что это продукт первой необходимости. Благодаря ему, организм получает почти все необходимые вещества: витамины и минералы", - сказала владелица пекарни Олеся Глоба.

Для изготовления хлеба, супруги используют только цельную муку, полученную на мельнице. Перемалывают ее при помощи камней, как в старые времена.

"Тесто замешиваем с вечера, часов в девять-десять. Затем оставляем его до утра, чтобы подошло, и выпекаем хлеб днем", - отметил владелец пекарни Леонид Глоба.

Недавно супруги расширили производство. Олеся приняла участие в программе "Женщины в бизнесе", который внедряет Европейский банк реконструкции и развития. Она получила грант в 150 тысяч леев. На эти средства супруги приобрели машинку для замеса теста, аппарат для закваски и печь. Теперь супруги подумывают о расширении ассортимента продукции.

"Хотим начать производство хлеба из муки, полученной из косточек винограда. Такого нет даже в Европе, да и вообще в мире. Для этого нам нужно будет приобрести собственную мельницу."