Флешмоб, посвященный Всемирному дню медсестры, устроили в парке Валя Морилор

В парке Валя Морилор устроили флешмоб посвященный Всемирному дню медсестры.Сотрудницы больницы скорой помощи и студенты профильного колледжа собрались, чтобы напомнить о важности этой профессии.



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Нина Буруян работает медсестрой 34 года. Говорит, что о выборе профессии не жалеет.

"Это командная работа, очень ответственная. Медсестра, помимо профессиональных знаний, должна обладать важными человеческими качествами: быть доброй, милосердной, сочувствующей, уметь общаться с пациентами".

Гордятся своей работой и другие медсестры.

"Моя мама была медсестрой, и я часто приходила к ней на работу. Поэтому и выбрала этот путь, и никогда об этом не жалела".

"Мы делаем очень важное дело - мы помогаем людям".

Организовали флешмоб студенты Центра передовых знаний в области медицины. Так они отблагодарили медсестер за помощь во время практики.

"Мы хотели показать, как важно для медработников мыть руки. Это нужно делать до и после каждой процедуры".

Профессиональный праздник медсестры отмечают 12 мая. В Молдове более двух тысяч представительниц этой профессии.