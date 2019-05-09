Молдова празднует День Победы и Европы: Депутаты возложили цветы и почтили память героев.ФОТО

Мероприятия, посвященные 9 мая, начались с возложения цветов на Мемориале. Президент страны Игорь Додон и премьер Павел Филипп возложили цветы и почтили память героев, павших на поле битвы.

Так же, поучаствовать в мероприятии пришли и бывший председатель парламента Андриан Канду, министр обороны Евгений Стурза, министр образования Моника Бабук, министр здравоохранения Сильвия Раду, депутат-демократ Сергей Сырбу, несколько официальных лиц и ветеранов, которые еще живы.

На мемориале звучал Государственный Гимн Республики Молдовы.

В течение всего дня партия Демократов проведет различные мероприятия в честь праздника. ПДМ приглашает всех в сквер Кафедрального собора на концерт.

Позже, академический хор "Дойна" выступит с концертом классической музыки.

С 2017 года по 9 мая молдаване отмечают как День Победы, так и День Европы.