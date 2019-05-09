В учебных заведениях начнут изучать историю Холокоста

С 1 сентября в учебных заведениях намерены ввести новый факультативный предмет - "Холокост, история и уроки жизни". Об этом сообщило глава Министерства образования, культуры и исследований в ходе круглого стола, в котором приняли участие послы, представители внешнеполитического ведомства и Еврейского конгресса Молдовы. Как отметила Моника Бабук, в 2018 году курсы по этому предмету прошли 200 педагогов.

"Эта трагедия уже не только еврейского народа, это трагедия - всего человечества. Это отправная точка для обучения терпимости, взаимопонимания".

"Сам факт обсуждения этой темы, а также мнение партнеров Национального совета по делам евреев на постсоветском пространстве, дает нам уверенность, что мы приняли верное решение по поводу включения в школьную программу предмета изучения Холокоста", - сказал министр иностранных дел Тудор Ульяновский.

За четыре года, с 1941 по 1945-ый, фашисты убили почти шесть миллионов евреев.

"Все эти важные задачи объединяют нас в нашей деятельности и желании возродить наши ценности, в продвижении и сохранении в нашем обществе толерантности."

По разным данным, в результате Холокоста погибли от 200 до 700 тысяч евреев, проживавших в Молдове.