Филип: День Победы и День Европы - неразрывные праздники 9 Мая

9 Мая День Победы и День Европы - неразрывные праздники. Эта дата - повод вспомнить и проанализировать прошлое, задуматься о будущем. Так считает премьер-министр Павел Филип, написавший свое мнение о сегодняшнем дне в Facebook.

"Не будем забывать то, что было, не будем забывать тех, кто отдали свою жизнь за мир во II Мировой Войне, и научимся ценить покой. В то же время 9 Мая - день надежды, день, в который мы с надеждой думаем о нашем будущем и будущем наших детей, о процветающем и светлом будущем в Европейском Союзе", - написал Павел Филип.

Демократическая партия Молдовы организовала для всех граждан страны в сквере кафедрального собора столицы праздник под лозунгом "Мир и процветание для Молдовы".