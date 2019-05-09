Канду о 9 Мая: Нам удалось объединить два праздника для Молдовы

День 9 Мая должен не разделять общество, а напротив - объединять его. Вице-председатель Демократической партия Молдовы Андриан Канду рад, что в отличии от некоторых политиков простые люди это осознали.

"Нам удалось объединить два праздника для Молдовы. Я горжусь людьми, которые, в отличии от некоторых политиков, поняли, что в этот день мы говорим о солидарности, о мире. Без самопожертвования наших предков, у Молдовы бы не было европейских устремлений сегодня. Молдова - это Европа, и, следуя этому пути, мы становимся лучше и добрее", - написал Андриан Канду в Facebook, поздравив всех жителей страны с единым праздником.

С 2017, согласно решению парламента, 9 Мая в Молдове отмечается одновременно День Победы и День Европы.