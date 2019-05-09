Как будут отмечать Международный день защиты детей жители Молдовы

Диснейленд, парки сафари и европейские аквапарки. Наши соотечественники уже начали планировать, где отметят со своими чадами Международный день защиты детей. По словам туроператоров, многие - уже забронировали путевки.



"Больше всего дети мечтают побывать в Диснейленде. Стоимость путевки на двух взрослых и ребенка до 12-ти лет обойдется в тысячу евро. В цену входит трое суток проживания в отеле", - сказал менеджер турагентства Артем Няга.

Чуть дешевле обойдется отдых в испанском парке Port Aventura.

"Это второй парк развлечений после Диснейленда, он замечательный, для всех возрастов, и цены доступные. Гостиница в Port Aventura стоит от 450 евро, включая входной билет в парк", - отметила менеджер турагентства Мариана Грэждиняну.

Пользуются популярностью и сафари парки. Три дня отдыха в одном из немецких парков обойдутся на троих в 600 евро.

"Туристы живут в деревянном домике с крышей из камыша. По территории гуляют зебры, буйволы и другие животные", - добавил Артем Няга.

Предлагают турагенты и недельные туры по Европе.

"У нас есть тур по семи городам, он стоит 390 евро. Родители могут посещать достопримечательности, а дети в это время могут развлекаться в Диснейленде", - заключил Артем Няга.

До конца мая на турпакеты действуют специальные скидки.