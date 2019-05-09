Диснейленд, парки сафари и европейские аквапарки. Наши соотечественники уже начали планировать, где отметят со своими чадами Международный день защиты детей. По словам туроператоров, многие - уже забронировали путевки.
"Больше всего дети мечтают побывать в Диснейленде. Стоимость путевки на двух взрослых и ребенка до 12-ти лет обойдется в тысячу евро. В цену входит трое суток проживания в отеле", - сказал менеджер турагентства Артем Няга.
Чуть дешевле обойдется отдых в испанском парке Port Aventura.
"Это второй парк развлечений после Диснейленда, он замечательный, для всех возрастов, и цены доступные. Гостиница в Port Aventura стоит от 450 евро, включая входной билет в парк", - отметила менеджер турагентства Мариана Грэждиняну.
Пользуются популярностью и сафари парки. Три дня отдыха в одном из немецких парков обойдутся на троих в 600 евро.
"Туристы живут в деревянном домике с крышей из камыша. По территории гуляют зебры, буйволы и другие животные", - добавил Артем Няга.
Предлагают турагенты и недельные туры по Европе.
"У нас есть тур по семи городам, он стоит 390 евро. Родители могут посещать достопримечательности, а дети в это время могут развлекаться в Диснейленде", - заключил Артем Няга.
До конца мая на турпакеты действуют специальные скидки.
Комментарии
- В учебных заведениях начнут изучать историю Холокоста
- Молдова празднует День Победы и Европы: Депутаты возложили цветы и почтили память героев.ФОТО
- Флешмоб, посвященный Всемирному дню медсестры, устроили в парке Валя Морилор
- Супруги из Оргеева выпекают хлеб по старинным рецептам
- Врачи хотят ампутировать руку подростку из Унгенского района, которого ударило током
- Ремонт трассы Хынчешты-Лэпушна-Леушены планируют завершить до конца осени
- Спустя 20 лет после закрытия детский сад на Старой почте вновь откроет свои двери
- Молдова отмечает сегодня 74-ую годовщину окончания Второй мировой войны и День Европы
- Вблизи кишиневского аэропорта открыли отреставрированный подземный переход
- Пенсионер обратился к Павлу Филипу: "Большое спасибо за перерасчет пенсии"
- ПОЗОР! Бывшая министр образования Майя Санду не знает дату завершения Второй Мировой войны
- Всемирный банк выделит Молдове $70 млн на строительство ЛЭП между Вулканештами и Кишиневом
- Как будут отмечать Международный день защиты детей жители Молдовы
- Канду о 9 Мая: Нам удалось объединить два праздника для Молдовы
- Филип: День Победы и День Европы - неразрывные праздники 9 Мая
- В Подмосковье наемный киллер всадил семь пуль в уроженца Молдовы
- Громкое убийство в Ниспоренах: что говорят родственники и соседи 12-летнего подозреваемого
- Суд приговорил российских футболистов Кокорина и Мамаева к тюрьме
- Бывшего так называемого министра иностранных дел Приднествровья выписали из больницы после госпитализации с опьянением
- В аэропорту Мьянмы разбился пассажирский самолет
- Майя Санду выступает против георгиевской ленты
- В Молдове трое маленьких детей живут практически одни: мать бросила, а отец на заработках
- Над Румынией нависли апокалиптические облака. ФОТО
- Гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака: Рака ждет сюрприз, а Скорпиона — встряска
- Появилось видео с места гибели резидентов Stand Up
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День в целом благоприятен. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. Будьте осторожнее с бытовой химией.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вы сможете сделать много намеченных дел.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День в целом благоприятен. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Будьте осторожны с компьютером.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День в целом благоприятен. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День в целом благоприятен. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md