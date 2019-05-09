Всемирный банк выделит Молдове $70 млн на строительство ЛЭП между Вулканештами и Кишиневом

Всемирный банк выделит нашей стране кредит в 70 миллионов долларов на строительство воздушной высоковольтной ЛЭП между Вулканештами и Кишиневом.

В этих населенных пунктах также модернизируют и расширят электроподстанции и укрепят системы передачи и энергоучета.

Об этом сообщается в пресс-релизе Всемирного банка.

Новая электролиния обеспечит связь Молдовы с энергосистемой Румынии. Сейчас наша страна импортирует 80% электроэнергии из Украины.

Кредит Всемирного банка - часть проекта "Строительство, оборудование и взаимоподключение энергосистем Молдовы и Румынии". По 80 миллионов евро нашей стране уже выделили Евробанк реконструкции и развития и Евроинвестбанк.