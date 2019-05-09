ПОЗОР! Бывшая министр образования Майя Санду не знает дату завершения Второй Мировой войны

Лидер ПДС Майя Санду в очередной раз опростоволосилась. Экс-министр образования не знает, когда завершилась Вторая Мировая война.

В ходе своего выступления Санду дважды сделала непростительную ошибку. "9 Мая 1945 завершилась самая кровавая война, которая разрушила миллионы человеческих жизней. 9 Мая 1945 - последний день войны", - отчеканила с трибуны Майя Санду.

Однако завершением Второй мировой войны является 2 сентября 1945. Именно в этот день был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии. Это ознаменовало завершение Второй мировой войны.

На непростительную ошибку лидера ПДС обратил внимание активист Вадим Ротарь.

При этом он удивился, почему не один историк из блока Санду и Нэстасе не поправил экс-министра образования. "Столько историков в так называемом радикальном блоке ACUM, что всего за минуту они допустили столько грубых ошибок. Это показывает обесценивание народа и истории. У тех, кто не знает историю, нет будущего. ПОЗОР!" - написал Ротарь в Facebook.