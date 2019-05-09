Дизайнеры Молдовы представили коллекции для летнего сезона живет живет

Коллекции для летнего сезона представили отечественные дизайнеры столичным модницам. Показ состоялся в одном из брендовых магазинов.

Модельеры говорят, что в этом году в тренде легкие натуральные ткани пастельных тонов.

Сюрпризом показа стала коллекция белых костюмов и платьев.

"Это будет новым направлением нашего бренда. В этой коллекции мы представляем белые платья для разных случаев. Есть короткие и подлиннее, и макси, а также вечерние для торжественных церемоний и мероприятий".

Гостей показа представленные наряды впечатлили.

"Коллекции очень красивые, довольно смелые. Я также обратила внимание на очень необычные модели, непохожие на предыдущие работы наших дизайнеров. Они очень воздушные, ткань качественная, и я уверена, что будет что выбрать".

"Было красиво, впечатляюще, хорошо организовано. Как всегда, нам приятно наблюдать за развитием отечественных брендов и за модой, которую создают в Кишиневе".

"Чувствуется развитие брендов по тканям, которые они выбирают и по крою. Коллекции хорошо подходят молодым, активным и амбициозным женщинам, у которых нет времени на сборы, а дизайнеры помогают подобрать сразу несколько деталей гардероба, легких и очень красивых".

Новые летние коллекции отечественных модельеров скоро появятся в магазинах.