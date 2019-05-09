Павел Филип и Андриан Канду вместе с ветеранами отведали гречку с мясом

В Молдове отмечают День Победы и День Европы. В Кишиневе и других городах страны прошли мероприятия, в которых приняли участие тысячи граждан. В столичном сквере Кафедрального собора праздничную программу подготовила Демократическая партия Молдовы.

Ветеранов второй мировой войны под звуки военного оркестра у Триумфальной арки встречал Почетный караул.

- Это священный для нас день. Мы отмечаем День Победы и День Европы! Примите наши поздравления.

Представители молодежного крыла ДПМ вручили ветеранам выпечку в виде голубей - символов мира. А лидеры Демократической партии обратились со словами благодарности.

"Давайте поклонимся людям старшего поколения и ветеранам, всем тем, кто жертвуя собой и прилагая огромные усилия, добился победы. Она потребовала огромных человеческих жертв", - сказал вице-председатель ДПМ Андриан Канду.

"Следует помнить, что именно после этой победы Европа стала подниматься из руин, возник проект, который мы видим сегодня в объединенной и процветающей Европе, ставшей для нас символом мира и свободы", - добавил премьер-министр Павел Филип.

"Спасибо за праздник, который приносит в наши души столько света".

Мир во всем мире нашел отражение в творчестве детей.

"На этом рисунке я изобразила мир и свободу".

"Я нарисовал солнце и птицу. Это символы девятого мая".

В небо выпустили воздушные шары и голубей.

Полевая кухня угощала всех гостей праздника гречкой с мясом и маринованными огурчиками. За столом с ветеранами сидели Павел Филип, Андриан Канду и Еуджен Стурза.

"Приготовили еды примерно на тысячу человек. Около 80 килограммов гречневой каши. В порции по сто граммов мяса", - сказал повар Василий Курагэу.

"Девятого мая гречка особенно вкусная. Такую же прекрасную кашу я ел год назад, тоже в этом сквере 9 мая".

"Очень вкусно. Большое спасибо".

"Вино тоже очень вкусное".

Перед гостями праздника выступила патрульная кавалерия.