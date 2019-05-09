В Молдове отмечают День Победы и День Европы. В Кишиневе и других городах страны прошли мероприятия, в которых приняли участие тысячи граждан. В столичном сквере Кафедрального собора праздничную программу подготовила Демократическая партия Молдовы.
Ветеранов второй мировой войны под звуки военного оркестра у Триумфальной арки встречал Почетный караул.
- Это священный для нас день. Мы отмечаем День Победы и День Европы! Примите наши поздравления.
Представители молодежного крыла ДПМ вручили ветеранам выпечку в виде голубей - символов мира. А лидеры Демократической партии обратились со словами благодарности.
"Давайте поклонимся людям старшего поколения и ветеранам, всем тем, кто жертвуя собой и прилагая огромные усилия, добился победы. Она потребовала огромных человеческих жертв", - сказал вице-председатель ДПМ Андриан Канду.
"Следует помнить, что именно после этой победы Европа стала подниматься из руин, возник проект, который мы видим сегодня в объединенной и процветающей Европе, ставшей для нас символом мира и свободы", - добавил премьер-министр Павел Филип.
"Спасибо за праздник, который приносит в наши души столько света".
Мир во всем мире нашел отражение в творчестве детей.
"На этом рисунке я изобразила мир и свободу".
"Я нарисовал солнце и птицу. Это символы девятого мая".
В небо выпустили воздушные шары и голубей.
Полевая кухня угощала всех гостей праздника гречкой с мясом и маринованными огурчиками. За столом с ветеранами сидели Павел Филип, Андриан Канду и Еуджен Стурза.
"Приготовили еды примерно на тысячу человек. Около 80 килограммов гречневой каши. В порции по сто граммов мяса", - сказал повар Василий Курагэу.
"Девятого мая гречка особенно вкусная. Такую же прекрасную кашу я ел год назад, тоже в этом сквере 9 мая".
"Очень вкусно. Большое спасибо".
"Вино тоже очень вкусное".
Перед гостями праздника выступила патрульная кавалерия.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День в целом благоприятен. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. Будьте осторожнее с бытовой химией.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
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ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
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День в целом благоприятен. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
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СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
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КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md