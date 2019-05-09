Свыше 13 тысяч военнослужащих приняли участие на параде победы в Москве

В Москве прошел традиционный парад победы. В нем приняли участие свыше 13 тысяч военнослужащих. На Красную площадь вывели более 130 единиц боевой техники, в том числе новейшие танки T-14 "Армата", противоракетные комплексы S-400, боевую машину огневой поддержки "Терминатор".

Министр обороны России Сергей Шойгу появился на площади на кабриолете Аурус, который сменил традиционные для парада Зилы.

К участникам парада обратился президент России Владимир Путин.

"Память о Великой Отечественной войне, о ее правде - это наша совесть и наша ответственность. Сегодня мы видим, как в ряде государств осознанно искажают события войны, как возводят в кумиры тех, кто, забыв про честь и человеческое достоинство, прислуживал нацистам, бесстыдно врут своим детям, предают своих предков".

"Наш святой долг - защитить подлинных героев. Мы преклоняемся перед всеми ветеранами поколения победителей".

Президент отметил, что ветераны Великой Отечественной войны живут в разных странах, но их подвиг "невозможно разделить".

"Мы всегда будем чтить всех вас, прославлять Победу, которая была и остается одной на всех", - заверил Путин.

Воздушную часть парада пришлось отменить из-за плохой погоды. В ней должны были принять участие 74 самолета и вертолета. Последний раз полеты над Красной площадью в День Победы отменили в 2017 году также из-за сложных метеоусловий.