Сотрудники многофункционального центра в Сынджерей отметили годовщину работы учреждения необычным образом - бракосочетанием двух коллег. Правда, сразу после регистрации, все вернулись к своим обязанностям. Андрей и Вирджиния Кукош познакомились на работе. Девушка признается, что это была любовь с первого взгляда.
"Это было как гром среди ясного неба, я почувствовала, что это на самом деле он. Он покорил меня вниманием, уважением к женщине".
"Познакомились мы в Многофункциональном центре три месяца назад. Полюбили друг друга и решили быть вместе", - сказал сотрудник многофункционального центра Сынджерей Андрей Кукош.
Многофункциональный центр в Сынджерей открыли год назад, в стране он стал пятым. За это время учреждение выдало более ста тысяч документов.
"Мы рады здесь работать, у нас сплоченный коллектив, и весь процесс в многофункциональном центре модернизирован, мы довольны, что можем оказывать гражданам качественные услуги", - отмеитл сотрудник многофункционального центра Сынджерей Вадим Кручиеру.
"Мы довольны, и те, кто здесь живут, и те, кто приезжают из-за границы, удивляются и радуются, что и у нас такие условия и услуги, как в Европе", - добавила глава многофункционального центра Сынджерей Мария Кодураке.
Довольны открытием центра в городе и местные жители.
"Мы очень довольны, что и в нашем городе открыли такой центр. Обслуживание высшего качества, сотрудники очень доброжелательны".
Всего в стране пока действуют 39 многофункциональных центров.
"Эти центры оказали два миллиона триста тысяч услуг. Из них почти миллион 200 тысяч - услуги документирования и учета населения, около полумиллиона - услуги гражданского состояния и 580 тысяч - кадастровые услуги", - заключил замглавы Агентства госуслуг Виталий Чолак.
Больше всего клиентов принимают столичные многофункциональные центры.
"Сейчас все нормально, компьютеризировано, обслуживают быстро, это главное. Раньше, помню, надо было записаться за несколько недель, много людей, было трудно."
В многофункциональных центрах оказывают кадастровые услуги, оформляют удостоверения личности, документы гражданского состояния и другие акты.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День в целом благоприятен. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. Будьте осторожнее с бытовой химией.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вы сможете сделать много намеченных дел.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День в целом благоприятен. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Будьте осторожны с компьютером.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День в целом благоприятен. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День в целом благоприятен. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md