В Сынджерей на годовщину многофункционального центра молодая пара решила пожениться

Сотрудники многофункционального центра в Сынджерей отметили годовщину работы учреждения необычным образом - бракосочетанием двух коллег. Правда, сразу после регистрации, все вернулись к своим обязанностям. Андрей и Вирджиния Кукош познакомились на работе. Девушка признается, что это была любовь с первого взгляда.

"Это было как гром среди ясного неба, я почувствовала, что это на самом деле он. Он покорил меня вниманием, уважением к женщине".

"Познакомились мы в Многофункциональном центре три месяца назад. Полюбили друг друга и решили быть вместе", - сказал сотрудник многофункционального центра Сынджерей Андрей Кукош.

Многофункциональный центр в Сынджерей открыли год назад, в стране он стал пятым. За это время учреждение выдало более ста тысяч документов.

"Мы рады здесь работать, у нас сплоченный коллектив, и весь процесс в многофункциональном центре модернизирован, мы довольны, что можем оказывать гражданам качественные услуги", - отмеитл сотрудник многофункционального центра Сынджерей Вадим Кручиеру.

"Мы довольны, и те, кто здесь живут, и те, кто приезжают из-за границы, удивляются и радуются, что и у нас такие условия и услуги, как в Европе", - добавила глава многофункционального центра Сынджерей Мария Кодураке.

Довольны открытием центра в городе и местные жители.

"Мы очень довольны, что и в нашем городе открыли такой центр. Обслуживание высшего качества, сотрудники очень доброжелательны".

Всего в стране пока действуют 39 многофункциональных центров.

"Эти центры оказали два миллиона триста тысяч услуг. Из них почти миллион 200 тысяч - услуги документирования и учета населения, около полумиллиона - услуги гражданского состояния и 580 тысяч - кадастровые услуги", - заключил замглавы Агентства госуслуг Виталий Чолак.

Больше всего клиентов принимают столичные многофункциональные центры.

"Сейчас все нормально, компьютеризировано, обслуживают быстро, это главное. Раньше, помню, надо было записаться за несколько недель, много людей, было трудно."

В многофункциональных центрах оказывают кадастровые услуги, оформляют удостоверения личности, документы гражданского состояния и другие акты.