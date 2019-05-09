Влад Плахотнюк: 9 Мая - это праздник мира и единства граждан

Лидер ДПМ Влад Плахотнюк на своей странице в Facebook поздравил граждан Молдовы с 9 мая. Влад Плахотнюк отметил, что этот праздник сплочает народ.

"Для Молдовы уже третий год подряд 9 Мая - это праздник мира и единства граждан. Лидер Демократической партии Молдовы Влад Плахотнюк отметил, что и в этом году в столице и за ее пределами люди достойно отмечают этот день.

"Это знак того, что Молдова взрослеет, а люди готовы отложить в сторону различия, сосредоточившись на том, что их объединяет.

Это сильный посыл для всех политиков", - написал Влад Плахотнюк на своей странице в Facebook.