Марш Победы, организованный партией "Шор" собрал 15 000 человек

Колонна Марша Победы, насчитывающая более 15 тысяч человек, прошла маршем по улицам Кишинева к Мемориалу "Вечность", где представители и сторонники Партии "ШОР" возложили цветы к Вечному огню и могилам погибших героев.

Артисты вместе с тысячами собравшихся участников Марша Победы спели песни военных лет, знакомые хиты советского периода, а в финале – гимн Победы, песню "День Победы". Со сцены к участникам Марша обратились также депутаты партии "ШОР" Марина Таубер и Регина Апостолова, а также лидер политформирования Илан Шор.

"Я благодарю и кланяюсь им. Только благодаря им мы живем в мире", - сказал Илан Шор.