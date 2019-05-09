Идею европейской интеграции больше всего дискредитируют только "правые про-европейцы". Так экс-депутат Григорий Петренко охарактеризовал сегодняшнее выступление лидера ПДС Майи Санду о 9 Мая, сравнив политика с Виталией Павличенко.
На своей странице в Facebook Петренко обратил внимание, что, если по всей стране память павших в войне с нацизмом чтили сотни тысяч людей, на выступление Майи Санду по случаю Дня Европы пришли лишь несколько десятков с грустными лицами.
"А судя по выступлению Санду, которая заявила, что «победивших и проигравших во Второй Мировой нет», АКУМ решил полностью унасекомить себя политически до уровня Гимпу. А Майя Санду по своему дискурсу стремительно превращается в Виталию Павличенко!" - отметил Петренко.
Григорий Петренко раскритиковал Майю Санду и за другие ее высказывания с фактологическими ошибками.
"Майе Санду, как бывшему министру образования, стоило бы знать, что во Второй Мировой воевали не «десятки тысяч бессарабцев друг против друга», а сотни тысяч, из которых почти 90% против стран гитлеровской коалиции. А если учесть, что после августа 1944 года Румыния присоединилась к антигитлеровской коалиции, то и все 95%", - написал он.
Комментарии
- Влад Плахотнюк: 9 Мая - это праздник мира и единства граждан
- Павел Филип и Андриан Канду вместе с ветеранами отведали гречку с мясом
- Президент Игорь Додон и премьер-министр Павел Филип на торжественной церемонии возложения цветов на мемориале. ФОТОРЕПОРТАЖ
- Президент поздравил граждан Молдовы с Днем Победы
- ПОЗОР! Бывшая министр образования Майя Санду не знает дату завершения Второй Мировой войны
- Канду о 9 Мая: Нам удалось объединить два праздника для Молдовы
- Филип: День Победы и День Европы - неразрывные праздники 9 Мая
- Майя Санду выступает против георгиевской ленты
- Яковенко: ACUM смирились с поражением и занялись привычной пустой болтовней
- Илан Шор: Некоторые депутаты, как послушные собачки, умеют лишь выполнять команды поступающие из-за рубежа
- В Молдове ветеранам к 9 мая выплатят по 10 тысяч леев, что в 4 раза больше чем в России
- Петренко: Санду превращается в Павличенко
- Марш Победы, организованный партией "Шор" собрал 15 000 человек
- Влад Плахотнюк: 9 Мая - это праздник мира и единства граждан
- В Сынджерей на годовщину многофункционального центра молодая пара решила пожениться
- ПОЗОР! Бывшая министр образования Майя Санду не знает дату завершения Второй Мировой войны
- Молдова празднует День Победы и Европы: Депутаты возложили цветы и почтили память героев.ФОТО
- В Криулянах женщина упала в 20-метровый колодец
- Девятилетнему мальчику предъявили обвинения в убийстве собственной матери
- Филип: День Победы и День Европы - неразрывные праздники 9 Мая
- Майя Санду выступает против георгиевской ленты
- В Молдове трое маленьких детей живут практически одни: мать бросила, а отец на заработках
- Над Румынией нависли апокалиптические облака. ФОТО
- Гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака: Рака ждет сюрприз, а Скорпиона — встряска
- Появилось видео с места гибели резидентов Stand Up
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День в целом благоприятен. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. Будьте осторожнее с бытовой химией.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вы сможете сделать много намеченных дел.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День в целом благоприятен. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Будьте осторожны с компьютером.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День в целом благоприятен. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День в целом благоприятен. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md