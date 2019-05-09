В Молдове ветеранам к 9 мая выплатили по 10 тысяч леев, что в 4 раза больше чем в России

В Молдове ветеранам к 9 мая выплатили по 10 тысяч леев. Это почти в 4 раза больше выплат ветеранам в России .

В честь 74-летия празднования Победы в Великой Отечественной войне финансовую помощь к празднику получат 1253 граждан Молдовы. Денежную помощь в размере 10 тысяч леев (порядка 560 долларов США по текущему курсу Нацбанка Молдовы) представят участникам и инвалидам войны. Граждане, приравненные к участникам Второй мировой войны, получат пять тысяч леев (примерно 300 долларов), а их вдовы — по тысяче леев (56 долларов). Самые большие выплаты ветеранам в Казахстане 1366 долларов - 24 320 леев, передает Настоящее Время. В России 153 долларов -2 720 леев. В Украине 20 долларов -356 леев. И самые малые выплаты в Туркменистане 11 долларов -196 леев.







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