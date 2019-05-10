Ученые: Эмоции влияют на продолжительность жизни

Злящиеся пожилые люди больше других страдают от воспалений и хронических болезней и в среднем живут меньше.

Ученые из университета Конкордии в Канаде связали влияние эмоций с продолжительностью жизни пожилых людей, говорится в статье в журнале Psychology and Aging.



Исследователи наблюдали за жизнью двух сотен пожилых граждан Монреаля, чей возраст составлял от 59 до 93 лет, а также собирали пробы крови и проводили опросы о том, как часто они впадали в депрессию, передает Корреспондент.



В итоге ученые пришли к выводу, что часто злящиеся пожилые люди больше других страдают от воспалений и хронических болезней и в среднем живут меньше.



Предполагается, что негативные эмоции могут мотивировать людей, только вступивших в преклонные годы жизни, и заставлять их вести более активную жизнь. Это укрепляет работу мышц и сердца и делает пожилых людей менее предрасположенными к инфарктам и инсультам.



Однако активность становится менее вероятной на восьмом или девятом десятке лет. В результате этого злость приносит только повышенный уровень стресса, что негативно сказывается на здоровье.