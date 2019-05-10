РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.

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