В мечети Лондона произошла стрельба

Полиция окружила и заблокировала мечеть, однако, стрелявшего выявить пока не удалось.

В пригородном районе Лондона Илфорд, произошла стрельба в мечети, из-за чего прибывшая на место полиция окружила и заблокировала здание. Об этом в пятницу, 10 мая сообщает Daily Mirror со ссылкой на городскую полицию Лондона, передает Корреспондент.

Отмечается, что под обстрел попала мечеть Семи королей (Seven Kings Mosque). В ней в это время собрались верующие для вечерней молитвы. Выстрелы совершил неизвестный мужчина из пистолета.

"Сотрудники полиции находятся на месте, где были произведены выстрелы на улице Хай-роуд в Семи королях. Никто не пострадал. Значительное присутствие полиции сохранится в течение ночи", - сообщили в полиции Лондона.

Правоохранители разыскивают стрелка. При этом полиция не рассматривает данный инцидент как случай терроризма.