Умер журналист Сергей Доренко. Видео аварии

В Москве умер главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко. Эту информацию подтвердила сама радиостанция. Доренко было 59 лет.

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов заявил, что Доренко ехал на мотоцикле по Садовому кольцу, выехал на встречную полосу и врезался в бетонное ограждение.

По информации Венедиктова, журналист потерял сознание во время езды. Главред "Эха Москвы" опубликовал в телеграме видео момента аварии мотоцикла Доренко.

По предварительных данным, у Сергея Доренко случился приступ острой сердечной недостаточности, заявил источник "Интерфакса". "Его сердце остановилось, и он не мог удержаться на мотоцикле. Травмы, полученные при падении с мотоцикла, не носили критического характера", — сказал собеседник агентства, передает Корреспондент.