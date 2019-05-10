Водитель такси пострадал в результате аварии, которая произошла минувшей ночью на Ботанике.
Там столкнулись три автомобиля. По данным полиции, спровоцировал ДТП водитель легковушки с румынскими регистрационными номерами. Он с места происшествия скрылся. Водителя такси доставили в Институт скорой помощи.
Таксист вез двух пассажиров, они отделались испугом.
"Мы ехали домой, и в нас врезалась машина. Она ехала с улицы Теилор, с той стороны".
Женщина из другой машины рассказала, что предполагаемый виновник аварии ехал на высокой скорости.
"Мы ехали по центральной части проспекта, а он с той стороны улицы, он перелетел через бордюр и врезался в нас. На машине были ясские номера".
По словам очевидцев, предполагаемого виновника аварии преследовала полиция.
"Я так поняла, что за ним гналась полиция. Мы его не видели, он сбежал".
Ведется следствие. Полиция выясняет все обстоятельства аварии. Сбежавшего водителя разыскивают.
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|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md