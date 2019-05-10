Трейлер фильма Оно-2 набрал миллионы просмотров

Ролик успел за 15 часов набрать более 10 миллионов просмотров. Производством ленты занимается студия Warner Bros. Pictures.

Компания Warner Bros. Pictures опубликовала первый трейлер хоррора Оно-2, который является продолжением ремейка экранизации знаменитого романа Стивена Кинга. Ролик за считанные часы стал интернет-хитом, собрав более 10 миллионов просмотров за 15 часов, передает Корреспондент.

События в фильме будут разворачиваться спустя 27 лет после тех, которые были показаны в оригинальном фильме.

В главных ролях снимаются Джессика Честейн, Билл Хейдер, Джеймс Макэвой и Билл Скарсгорд. Режиссером картины выступил Андрес Мушьетти.

Премьера фильма состоится 5 сентября 2019 года.