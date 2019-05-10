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За первые три месяца этого года зафиксировано 224 случая побега детей
// фото: открытые источники
11:02, 10 May 2019
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Число случаев побега несовершеннолетних из дома или приюта увеличивается с каждым годом. Только за первые три месяца этого года зарегистрировали 224 подобных инцидента. Это на 13% больше, чем в тот же период 2018.

По данным Генерального инспектората полиции, в основном из дома сбегают дети в возрасте от 14 до 15 лет. Было зафиксировано 120 таких случаев. Еще 42-а беглеца были в возрасте 13 лет и младше. А почти 65-ть сбежавших старше 16 лет. Отмечается, что 115 несовершеннолетних сбежали из дома или приюта впервые, еще более ста - делали это и раньше.

Основная причина бегства, по словам самих детей - их стремление к свободе и желание избавиться от чрезмерного контроля со стороны взрослых. Так свой побег объяснили 160 несовершеннолетних. Еще 26 подростков заявили, что им не хватало внимания со стороны родителей, а восемь - пожаловались на конфликты в семье.

Большинство несовершеннолетних, сбежавших из дома, были из социально-уязвимых семей.




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