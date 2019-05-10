Бывший замминистра иностранных дел Молдовы : отныне любой ,кто поддержит ACUM для меня нерукопожатен

Валерий Осталеп критикует высказывания членов блока ACUM по поводу 9 мая. В социальной сети бывший зам министра разместил публикацию, в которой он излагает свое видение по поводу ACUM.

"Группа политических ничтожеств, под руководством Майи Санду, вчера наговорила про 9ое Мая столько идиотизма в поддержку нацизма, что отныне любой человек который поддержит кого то из Acum для меня нерукопожатен. Нацистам нет места в молдавской политике".- Виталий Осталеп

Напомним, что экс-министр образования Майя Санду не знает дату завершения Второй Мировой войны.

Так же Ротарь писал в Facebook "...У тех, кто не знает историю, нет будущего. ПОЗОР!"