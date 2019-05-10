О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Детские автокресла спасают жизнь при ДТП
// фото: открытые источники
11:52, 10 May 2019
просмотров 102 | комментариев 0

Автокресла спасают жизни детей. Эту непреложную истину понимают еще не все водители в нашей стране.

В 2018-ом жертвами ДТП стали девять несовершеннолетних, еще 135 получили различные травмы. За первые три месяца этого года в авариях погибли двое детей, еще 34 пострадали. Статистика была бы не такой удручающей, если бы родители заботились о безопасности своего ребенка.

Водители обязаны перевозить детей до 12 лет в специальных автокреслах. За нарушение этого правила грозит до 600 леев штрафа и 3 штрафных пункта. Однако не все авто-родители соблюдают это правило.

- У вас есть автокресло?
- Дома есть.
- А в машине?
- Уберите камеру.
- В следующий раз, пожалуйста, установите автокресло. Это лучший способ перевозить детей. В этот раз штраф не выпишем, пока только предупреждаем. Спасибо!
Многие все же заботятся о безопасности детей.

- Добрый день. Дети в машине есть?
- Да.
- Они в автокреслах?
- Конечно, оба.
- Отлично, это самый лучший способ перевозки детей. Почему вы считаете, что это важно?
- Это безопасность моих детей, вот и все.
За 20 минут полицейские проверили 13 машин. В пяти детей перевозили без автокресел.

"Я обращаюсь ко всем водителям, особенно молодым, особенно тем кто перевозит детей - заставлять, учить своих детей пристегивать ремень безопастности. Делается это не для штрафа, повторюсь. А потому что его суть в названии - ремень безопасности", - сказал глава ГИП Александр Пынзарь.

Полиция все же надеется на сознательность родителей, и проводит информационную кампанию.

"У нас будет инициатива, вместе с Автомобильным клубом Молдовы на многих перекрестках будем раздавать флаера, информировать и даже раздавать стульчики", - добавил Александр Пынзарь.

Специалисты советуют покупать, по возможности, новые кресла.

"Все производители должны иметь на своем товаре вот такой значок - он ориентирует вас о том, что кресло прошло краш-тест в стране-производителя и является максимально безопасным", - отметила продавец-консультант Светлана Мазурик.

Очень важно устанавливать кресло и пристегивать ребенка так, как предписывает инструкция.

"Пришли выбрать автокресло для малыша, чтобы знать, что в дороге с ним ничего не случится".

Новое автокресло стоит от одной до пяти тысяч леев. Это недешево, но безопасность ребенка дороже.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Сегодня возможны перемены. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Хорошо пойдут дела на бирже.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    Сегодня возможны перемены. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Уделите больше внимания любимому человеку.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Сегодня возможны перемены. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Успешны знакомства и поездки.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Пришло время пожинать плоды.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Перегрузки чреваты нервным срывом.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Сегодня возможны перемены. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Будьте осторожны с автомобилем.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Из-за Майи и Андрея наш вагон, застыв, хиреет
Валерий Реницэ,
vox.publika.md
Loading...