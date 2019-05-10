Детские автокресла спасают жизнь при ДТП

Автокресла спасают жизни детей. Эту непреложную истину понимают еще не все водители в нашей стране.

В 2018-ом жертвами ДТП стали девять несовершеннолетних, еще 135 получили различные травмы. За первые три месяца этого года в авариях погибли двое детей, еще 34 пострадали. Статистика была бы не такой удручающей, если бы родители заботились о безопасности своего ребенка.

Водители обязаны перевозить детей до 12 лет в специальных автокреслах. За нарушение этого правила грозит до 600 леев штрафа и 3 штрафных пункта. Однако не все авто-родители соблюдают это правило.

- У вас есть автокресло?

- Дома есть.

- А в машине?

- Уберите камеру.

- В следующий раз, пожалуйста, установите автокресло. Это лучший способ перевозить детей. В этот раз штраф не выпишем, пока только предупреждаем. Спасибо!

Многие все же заботятся о безопасности детей.

- Добрый день. Дети в машине есть?

- Да.

- Они в автокреслах?

- Конечно, оба.

- Отлично, это самый лучший способ перевозки детей. Почему вы считаете, что это важно?

- Это безопасность моих детей, вот и все.

За 20 минут полицейские проверили 13 машин. В пяти детей перевозили без автокресел.

"Я обращаюсь ко всем водителям, особенно молодым, особенно тем кто перевозит детей - заставлять, учить своих детей пристегивать ремень безопастности. Делается это не для штрафа, повторюсь. А потому что его суть в названии - ремень безопасности", - сказал глава ГИП Александр Пынзарь.

Полиция все же надеется на сознательность родителей, и проводит информационную кампанию.

"У нас будет инициатива, вместе с Автомобильным клубом Молдовы на многих перекрестках будем раздавать флаера, информировать и даже раздавать стульчики", - добавил Александр Пынзарь.

Специалисты советуют покупать, по возможности, новые кресла.

"Все производители должны иметь на своем товаре вот такой значок - он ориентирует вас о том, что кресло прошло краш-тест в стране-производителя и является максимально безопасным", - отметила продавец-консультант Светлана Мазурик.

Очень важно устанавливать кресло и пристегивать ребенка так, как предписывает инструкция.

"Пришли выбрать автокресло для малыша, чтобы знать, что в дороге с ним ничего не случится".

Новое автокресло стоит от одной до пяти тысяч леев. Это недешево, но безопасность ребенка дороже.